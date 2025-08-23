Известные российские спортсмены сыграли свадьбу

Прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов поженились. Спортсменка в своем телеграм-канале опубликовала фото с кольцом с подписью «23.08.2025, семья».
В свою очередь Федерация водных видов спорта России также поздравила «легендарных прыгунов в воду с днем создания семьи».
Известно, что Кузнецов сделал предложение Тимошининой еще в феврале 2022 года в Москве на торжественном мероприятии Российской федерации прыжков в воду, спортсменка ответила согласием.
35-летний Кузнецов является серебряным призером Олимпиады 2012 года в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, а также чемпионом мира. Тимошининой 27 лет, она серебряный призер ЧМ 2019 года.
