В Буинске Татарстана открыли обновленный центр занятости

Центр занятости открыли в Буинске Республики Татарстан после ремонта по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в местном отделении партии «Единая Россия».
В открытии центра приняли участие министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова и глава Буинского района Ранис Камартдинов. После торжественной части гости ознакомились с изменениями учреждения. В центре обустроили специальную зону для работодателей и соискателей, а также сделали интерактивный банк вакансий, который упростит процесс поиска работы и ответов на актуальные вопросы.
«Теперь работодатели могут самостоятельно размещать информацию о вакансиях, а соискатели — заполнять резюме. Цифровые сервисы стали более функциональными. Интерактивный банк вакансий позволяет искать работу не только в Буинске, но и по всей России с возможностью моментальной подачи заявки через государственный портал. В зонах приема граждан и работодателей можно получить консультацию непосредственно от специалистов», — рассказала начальник отдела центра занятости по Буинскому району Разина Усманова.
По словам Эльмиры Зариповой, в республике предлагается около 48 тыс. вакансий, в то время как на учете по безработице состоят всего 3 тыс. человек. Это означает, что на каждого безработного приходится в среднем 16 вакансий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.