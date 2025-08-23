Вулкан Килауэа на Гавайях вновь начал извергаться

Ранее KP.RU сообщал, что спящий вулкан на Камчатке вновь проявил активность. В ночь на 26 июля со склонов Ключевской сопки сошла раскаленная лавина. Затем вулкан успокоился, но уже днем 30 июля выбросил облако пепла на высоту около шести километров над кромкой кратера.