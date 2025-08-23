Вулкан Килауэа на Гавайях вновь начал извергаться

Вулкан Килауэа на Гавайях, считающийся одним из самых активных действующих в мире, вновь начал извергаться. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
В традиционных гавайских верованиях Килауэа также известен как место обитания Пеле — богини вулканов.
Согласно данным USGS, новый, 31-й эпизод продолжающегося извержения начался около 14:04 по местному времени 22 августа (03:04 мск 23 августа). В ходе активности из северного жерла вулкана наблюдались подземные толчки, а высота фонтанов лавы превышала 30 метров.
Специалисты отмечают, что Килауэа продолжает демонстрировать высокую вулканическую активность, а наблюдение за ним остается важным для безопасности жителей и туристов региона.
