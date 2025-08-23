Пугачева восхитилась бойцом ВСУ, который получил награду от Зеленского

Святослав Вакарчук заключил контракт с ВСУ в марте 2022 года. Он был направлен во Львовскую областную военную администрацию, где занимал должность офицера по морально-психологической поддержке. Летом 2024 года стало известно, что музыкант подал электронную декларацию об увольнении с военной службы. В ряде украинских СМИ также сообщалось, что его брат работает в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) во Львове и участвует в насильной мобилизации граждан.