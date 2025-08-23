Ричмонд
Пугачева восхитилась бойцом ВСУ, который получил награду от Зеленского

Пугачева похвалила украинского рокера за награду от Зеленского.

Певица Алла Пугачева поздравила лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который служил в ВСУ, с получением государственной награды от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в СМИ и telegram-каналах.

«Заслужил! Браво!», — написала Алла Пугачева, комментируя пост Вакарчука, в котором он демонстрировал медаль «Национальная легенда Украины», врученную ему главой государства. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на telegram-каналы.

После этого в адрес артистки поступила критика со стороны украинских пользователей соцсетей. Некоторые комментаторы назвали Пугачеву «идиоткой» и обвинили ее в неискренности.

Святослав Вакарчук заключил контракт с ВСУ в марте 2022 года. Он был направлен во Львовскую областную военную администрацию, где занимал должность офицера по морально-психологической поддержке. Летом 2024 года стало известно, что музыкант подал электронную декларацию об увольнении с военной службы. В ряде украинских СМИ также сообщалось, что его брат работает в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) во Львове и участвует в насильной мобилизации граждан.