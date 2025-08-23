В каких аэропортах вводились ограничения 23 августа. Карта

Ограничения введены в аэропорту Казани.
За 23 августа в восьми аэропортах разных городов введены ограничения на впуск и выпуск воздушных судов. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. Карта авиагаваней с введенными ограничениями — в материале URA.RU.
Ограничения на впуск и выпуск воздушных судов введены в аэропортах городов Калуга (Грабцево), Санкт-Петербурга (Пулково), Нижний Новгород (Стригино). Также ограничения присутствуют в аэропорту Пензы, Казани, Ульяновска и Кирова (Победилово).
Тем временем существуют аэропорты, в которых 23 августа также вводились ограничения, но позже были сняты. В число таких авиагаваней вошли аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин).