В каких аэропортах вводились ограничения 23 августа. Карта

Ограничения введены в аэропорту Казани.

Ограничения на впуск и выпуск воздушных судов введены в аэропортах городов Калуга (Грабцево), Санкт-Петербурга (Пулково), Нижний Новгород (Стригино). Также ограничения присутствуют в аэропорту Пензы, Казани, Ульяновска и Кирова (Победилово).

Тем временем существуют аэропорты, в которых 23 августа также вводились ограничения, но позже были сняты. В число таких авиагаваней вошли аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин).