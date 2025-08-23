Экс-игрок сборной России завершил карьеру в 36 лет

Большая часть клубной карьеры Газинского связана с «Краснодаром», где он играл с 2013 по 2022 год и вновь с 2024 по 2025 год. С быками он стал частью исторического первого чемпионства России в сезоне 2024/25, а также трижды поднимался на третью ступень пьедестала в чемпионате страны. До этого Газинский начинал свой путь в «Смене» (Комсомольск-на-Амуре) и также выступал за «Урал» (Екатеринбург), «Торпедо» (Москва) и «Луч-Энергию» (Владивосток).