Роналду стал первым в истории футболистом, забившим по 100 голов за 4 клуба

Португалец стал третьим бомбардиром в истории клуба «Ан-Наср».

Источник: Аргументы и факты

40-летний португальский нападающий Криштиану Роналду забил с пенальти 100-й гол за «Ан-Наср» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. «Ан-Наср» уступил «Аль-Ахли» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии, который состоялся в Гонконге.

В основное время команды обменялись голами и завершили игру со счётом 2:2. У «Ан-Насра» отличились Криштиану Роналду (41-я минута, с пенальти) и Марцело Брозович (82-я), у «Аль-Ахли» — Франк Кессье (45+6) и Рожер Ибаньес (89-я). В серии пенальти саудовский клуб Роналду проиграл 3:5.

В этом матче португальский форвард забил свой 100-й гол за «Ан-Наср», став третьим бомбардиром в истории клуба. Роналду также стал первым футболистом в истории, забившим более 100 голов за 4 разных клуба. На его счету 450 мячей за «Реал Мадрид», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — за «Ювентус» и 100 — за «Ан-Наср».

В июне Роналду продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года. В составе сборной Португалии он был чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА. На протяжении карьеры нападающий выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и туринский «Ювентус».

Ранее стало известно, что Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.