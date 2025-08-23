Роналду стал первым в истории футболистом, забившим по 100 голов за 4 клуба

В этом матче португальский форвард забил свой 100-й гол за «Ан-Наср», став третьим бомбардиром в истории клуба. Роналду также стал первым футболистом в истории, забившим более 100 голов за 4 разных клуба. На его счету 450 мячей за «Реал Мадрид», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — за «Ювентус» и 100 — за «Ан-Наср».