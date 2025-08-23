Стало известно, как живет в США ставший инвалидом хоккеист Константинов

— К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать. Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно. Меня в Америку не пускают уже семь лет, поэтому о его состоянии я узнаю, можно сказать, со слухов, — поделился Фетисов.