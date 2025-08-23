Стало известно, как живет в США ставший инвалидом хоккеист Константинов

Бывший защитник хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Владимир Константинов почти не способен общаться и живет в специализированном учреждении под постоянным наблюдением после аварии 1997 года. Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Спортсмен выразил недовольство позицией клуба «Детройт Ред Уингз», считая, что они не оказали достаточной помощи семьям пострадавших в получении компенсации.
— К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать. Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно. Меня в Америку не пускают уже семь лет, поэтому о его состоянии я узнаю, можно сказать, со слухов, — поделился Фетисов.
Он добавил, что Константинов находится в спецучреждении, за ним обеспечен постоянный присмотр, передает РИА Новости.
28 лет назад, после победы «Детройт Ред Уингз» в Кубке Стэнли, лимузин с хоккеистами столкнулся с деревом. Водитель, в организме которого были найдены наркотики, был осужден и отправлен в тюрьму. Константинов и массажист Сергей Мнацаканов получили серьезные травмы и стали инвалидами. Несмотря на это, НХЛ разрешила включить его имя в список победителей Кубка Стэнли сезона 1997/98 года.
