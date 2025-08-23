Пособие по инвалидности для яркой звезды: как сейчас живет актер Василий Степанов

В 2023 году брат актера рассказывал, что тот много читает и проводит время в деревне, где занимается дачным хозяйством и огородом. Степанов состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он живет на пенсию по инвалидности, и ему была присвоена третья группа. Степанов также заботится о своем пожилом отце. Ему интересны семейные дела и личные увлечения, а вот интерес к киноиндустрии актер утратил. Брат Степанова считает, что его проблемы с психикой могли быть вызваны особенностями профессии и бременем славы.