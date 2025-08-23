«У нас полстраны бухает»: Волочкова резко ответила на обвинения в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала обвинения своих поклонников в алкогольной зависимости. Свой ответ она дала в подкасте «Дневник Хача», который вышел на YouTube.
Артистка отметила, что не имеет отношения к людям с зависимостями и что подобные вопросы ее обижают. Кроме того, она напомнила, что в России многие люди употребляют алкоголь, но не считают себя алкоголиками.
— Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе какое, сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делаю тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей. Ты говоришь так, будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик? — возмутилась танцовщица.
До этого Волочкова прокомментировала свое поведение в самолете, где она подняла свои ноги и закинула их на переднее кресло. Артистка подчеркнула, что ее ноги являются священными. Она отметила, что не понимает критики в свою сторону в связи с этой ситуацией, и добавила, что не опоздала на автобус, за которым бегала в аэропорту. По словам Волочковой, она побежала, чтобы успеть в первый автобус, а не ждать второго, поскольку на улице ее ждал «белый “Майбах”.
6 августа после приземления самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, Анастасия Волочкова попыталась на бегу остановить автобус, который подвозит пассажиров к трапу. По данным журналистов, артистка приехала в Петербург, чтобы навестить родителей — недавно ее отцу исполнилось 79 лет.