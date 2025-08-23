«У нас полстраны бухает»: Волочкова резко ответила на обвинения в алкоголизме

До этого Волочкова прокомментировала свое поведение в самолете, где она подняла свои ноги и закинула их на переднее кресло. Артистка подчеркнула, что ее ноги являются священными. Она отметила, что не понимает критики в свою сторону в связи с этой ситуацией, и добавила, что не опоздала на автобус, за которым бегала в аэропорту. По словам Волочковой, она побежала, чтобы успеть в первый автобус, а не ждать второго, поскольку на улице ее ждал «белый “Майбах”.