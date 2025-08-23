Портал «Библиотеки Подмосковья» посетили свыше 4,6 млн раз с начала года

Онлайн-сервис позволяет забронировать понравившуюся книгу и забрать ее в ближайшей библиотеке после подтверждения заявки. Помимо доступа к изданиям, портал активно поддерживает сообщество читателей, предоставляя актуальную информацию о культурных и образовательных событиях. Ежегодно в подмосковных библиотеках проводится более 200 тыс. мероприятий, включая лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с авторами. Это делает сервис не только источником знаний, но и живой платформой для общения и развития. Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям можно на сайте.