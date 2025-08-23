Портал «Библиотеки Подмосковья» посетили свыше 4,6 млн раз с начала года

Свыше 4,6 млн посещений и 796 тыс. читателей зафиксировали с начала года на портале «Библиотеки Подмосковья», созданном в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Портал объединяет 921 региональную библиотеку, предоставляя пользователям доступ к обширному фонду из почти 15 миллионов книжных экземпляров. Здесь каждый читатель найдет литературу на свой вкус — от классической литературы и современной прозы до научных и специализированных изданий», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Онлайн-сервис позволяет забронировать понравившуюся книгу и забрать ее в ближайшей библиотеке после подтверждения заявки. Помимо доступа к изданиям, портал активно поддерживает сообщество читателей, предоставляя актуальную информацию о культурных и образовательных событиях. Ежегодно в подмосковных библиотеках проводится более 200 тыс. мероприятий, включая лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с авторами. Это делает сервис не только источником знаний, но и живой платформой для общения и развития. Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям можно на сайте.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.