Участниками спортивного фестиваля в Екатеринбурге стали 30 семейных команд

Региональный спортивный фестиваль «Семейная команда» в Екатеринбурге собрал 30 семей из разных муниципалитетов Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Мероприятие прошло 18 августа в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
За призы фестиваля боролись семьи участников Движения первых. Всего в соревнованиях поучаствовали более 100 человек из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуфимска, Ирбита, Камышлова и других муниципалитетов региона. В состав каждой команды вошли по четыре человека: дети от шести лет, а также их братья, сестры, родители, дедушки и бабушки.
Семьи соревновались в 15 дисциплинах, среди которых игра в классики, вышибалы, волейбол, перетягивание каната, дженга, прохождение лабиринта и прыжки на скакалке. По итогам фестиваля все участники получили сертификаты на посещение аквапарка, а победителям в каждой дисциплине вручили настольные игры.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.