Участниками спортивного фестиваля в Екатеринбурге стали 30 семейных команд

За призы фестиваля боролись семьи участников Движения первых. Всего в соревнованиях поучаствовали более 100 человек из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуфимска, Ирбита, Камышлова и других муниципалитетов региона. В состав каждой команды вошли по четыре человека: дети от шести лет, а также их братья, сестры, родители, дедушки и бабушки.