Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге рассказали о повреждениях после нейтрализации БПЛА

При нейтрализации беспилотника в Красносельском районе, как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, были повреждены два окна.

При нейтрализации беспилотника в Красносельском районе, как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, были повреждены два окна.

Сегодня губернатор Александр Беглов проинформировал, что беспилотник обезвредили в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пострадавших нет. Также подавлен беспилотник и в Пушкинском районе.

Разумишкин в своем телеграм-канале написал, что прибыл на место нейтрализации БПЛА в ЖК. По его словам, экстренные службы проводят осмотр дома. «Повреждено два окна», — уточнил он. Собственникам, как он пообещал, будет выплачена компенсация из бюджета города. Разумишкин добавил, что капитальные конструкции фасада не повреждены.

Читайте также: В российском регионе структурные подразделения перешли на повышенную готовность.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше