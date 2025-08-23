В Санкт-Петербурге рассказали о повреждениях после нейтрализации БПЛА

При нейтрализации беспилотника в Красносельском районе, как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, были повреждены два окна.
Сегодня губернатор Александр Беглов проинформировал, что беспилотник обезвредили в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пострадавших нет. Также подавлен беспилотник и в Пушкинском районе.
Разумишкин в своем телеграм-канале написал, что прибыл на место нейтрализации БПЛА в ЖК. По его словам, экстренные службы проводят осмотр дома. «Повреждено два окна», — уточнил он. Собственникам, как он пообещал, будет выплачена компенсация из бюджета города. Разумишкин добавил, что капитальные конструкции фасада не повреждены.
