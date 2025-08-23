В башкирском селе Таллы-Сыза открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Таллы-Сыза Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Медпункт построили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
ФАП был установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В медпункте обустроили кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
Медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте будут получать 250 жителей сел Таллы-Сыза и Суюндюково, в том числе 22 ребенка. Напомним, ранее новые ФАПы также открыли в селах Угузево и Старокостеево.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.