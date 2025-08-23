Ганчев: из Двуречной в Харьковской области эвакуировали более 50 человек

«Вывезли более 50 человек (из Двуречной). Примерно такое же количество людей сейчас еще там находится. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов. Они скрываются от украинских обстрелов», — сообщил глава региона, передает РИА Новости.