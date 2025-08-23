Ганчев: из Двуречной в Харьковской области эвакуировали более 50 человек

Жителей эвакуируют в Харьковской области.
Более 50 жителей населенного пункта Двуречная Харьковской области были эвакуированы из зоны обстрелов, еще примерно столько же продолжают оставаться на месте и скрываться в подвалах. Об этом 23 августа сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Вывезли более 50 человек (из Двуречной). Примерно такое же количество людей сейчас еще там находится. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов. Они скрываются от украинских обстрелов», — сообщил глава региона, передает РИА Новости.
Он также уточнил, что среди эвакуированных есть местные жители, нуждающиеся в медицинской помощи. Их доставляют в профильные медицинские учреждения для получения необходимого лечения и поддержки.
В конце января 2025 года Минобороны РФ объявило о переходе поселка Двуречная под контроль российской группировки войск «Запад». По информации Виталия Ганчева, данный населенный пункт является одним из крупнейших в регионе и с 2022 года административно относится к Купянскому району. Эвакуационные мероприятия продолжатся до полной стабилизации обстановки и вывоза всех находящихся в опасной зоне граждан.