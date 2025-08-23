Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский исключил вариант дарения территорий в рамках урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу, 23 августа, на мероприятии по случаю дня флага, заявил, что Украина «не отдаст свою землю». При этом он не уточнил, готов ли рассмотреть возможность передачи территории каким-либо другим способом, например — в обмен на что-то, хотя ранее исключал любые варианты передачи.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу, 23 августа, на мероприятии по случаю дня флага, заявил, что Украина «не отдаст свою землю». При этом он не уточнил, готов ли рассмотреть возможность передачи территории каким-либо другим способом, например — в обмен на что-то, хотя ранее исключал любые варианты передачи.

— Мы свою землю не подарим, — приводит его слова РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел Украины тем временем заявили, что первый проект гарантий безопасности для Украины могут представить уже в начале следующей недели.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Президент Украины заявил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов провести саммит Россия — Украина — США с гарантией безопасности всех участников. По его словам, Венгрия неоднократно предлагала провести саммит Москвы и Киева для урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше