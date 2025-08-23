В городе Ачхой-Мартан в Чечне прошли «Семейные спортивные игры»

«Семейные спортивные игры» прошли в городе Ачхой-Мартан Чеченской Республики в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
В мероприятии приняли участие десятки семей из населенных пунктов района. Программа игр включала эстафеты и командные игры, интерактивные мастер-классы по различным видам спорта, а также квиз на спортивную тематику. Каждый участник, независимо от возраста, нашел занятие: бег в мешках, перетягивание каната, веселые старты и многое другое.
Как отметила организатор мероприятия, заслуженный работник культуры Чеченской Республики Раиса Галипова, подобные активности играют важную роль. В условиях современной урбанизации и ускоренного ритма социальной жизни семьи часто сталкиваются с нехваткой качественного совместного досуга, а он играет ключевую роль в укреплении семейных связей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.