Беспилотники атаковали Ленобласть и Петербург, в Пулково задержали рейсы

В аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, задержаны. Пассажиров призвали не приезжать в аэровокзал заблаговременно. Силы ПВО отразили атаку дронов не только над регионом, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жители города впервые получили предупреждения МЧС об угрозе атаки БПЛА.

Источник: Газета.Ру

Коллапс в Пулково.

В петербургском аэропорту Пулково на фоне атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область задержаны или отменены более 100 авиарейсов, сообщает SHOT.

«Задержано 83 рейса. Из них 47 на прилет, и 36 — на вылет. Еще 18 рейсов отменено», — говорится в публикации.

Под задержки попали авиарейсы в Москву, Сочи, Новосибирск, Хабаровск, Казань, Самару, Сургут, Мурманск, Уфу, Волгоград, Баку, Ереван, Анталью, Батуми, Душанбе и другие. При этом часть бортов развернули и отправили на запасные аэродромы. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала надзорные мероприятия.

«Некоторые рейсы обслуживаются “по согласованию с соответствующими ведомствами”, подчеркнули в администрации Пулково. Кроме того, ~пассажирам рекомендовали не приезжать в аэровокзал заблаговременно~, а отслеживать статус рейса онлайн в случае длительных задержек.

Mash обратил внимание, что расписание сместилось от 30 минут до нескольких часов. Несмотря на это, обстановка в аэропорту пока спокойная.

«Есть места в зале ожидания возле выходов на посадку, а также можно присесть в кафе и ресторанах. Однако хватает их не для всех, и некоторым приходится садиться на лестницы или стоять. Ряд авиакомпаний уже предоставили своим пассажирам воду», — поделились очевидцы.

В администрации аэропорта рассказали, что уже начали раздавать пассажирам мягкие коврики и складные стулья. Однако те, кто успел занять места, не встают с них, потому что боятся их потерять, заметил SHOT.

Ограничения на взлет и посадку самолетов в авиагавани ввели впервые за 20 дней. Последний раз подобные меры применялись 3 августа.

Атака БПЛА на Ленобласть.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о возможном заходе беспилотников в воздушное пространство региона в 14:08 мск. В связи с этим скорость мобильного интернета была снижена в юго-западных районах, предупредил он.

«Дал поручение перейти на режим повышенной готовности по всем структурным подразделениям», — подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ отчиталось, что в период с 14.00 до 17.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью четыре украинских беспилотника самолетного типа.

Дрозденко уточнил, что четыре БПЛА были уничтожены в Тосненском районе, но еще два — в Киришах и Гатчине. Обошлось без пострадавших и разрушений, подчеркнул губернатор.

«Учитывая текущую ситуацию по количеству БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, прошу воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест», — обратился он к жителям региона.

Дроны долетели до Петербурга.

Кроме того, беспилотник подавили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По словам губернатора Александра Беглова, БПЛА упал на безопасном расстоянии от жилых строений.

Позже беспилотник сбили в Красносельском районе города. Беглов подчеркнул, что ~в обоих случаях никто не пострадал~.

«Проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности», — добавил губернатор Петербурга и поблагодарил военнослужащих сил ПВО за четкие и слаженные действия.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», из-за взрыва беспилотника выбило окна в жилищном комплексе «Огни Залива». Кроме того, отлетела часть плитки, которой был покрыт фасад.

«Фонтанка» обратила внимание на то, что 23 августа в предупреждении МЧС об опасности беспилотников впервые упомянули Петербург. Ранее такие рассылки касались только жителей Ленобласти.

Последний раз беспилотник долетал до Петербурга 19 октября 2024 года, его сбили силами ПВО.

