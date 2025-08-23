Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал решение польских пограничников не пропустить в страну бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву. Его заявление приводит «ВсеПроСпорт».
Свищев отметил, что у спортсменки возникли трудности из-за того, что она родилась и выросла в России.
— Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия, — приводят его слова в материале.
Это не единственный случай русофобии за последнее время. Шестилетние двойняшки Ханна и Лука родились и выросли в Германии, но после поездки к бабушке в Россию они не захотели возвращаться из-за травли со стороны одноклассников с Украины, с которой они столкнулись в школе. Обидчики набросились на них из-за русских корней семьи.
Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.