Свищев заявил, что фигуристку Нехаеву не пустили в Польшу из-за русской фамилии

Это не единственный случай русофобии за последнее время. Шестилетние двойняшки Ханна и Лука родились и выросли в Германии, но после поездки к бабушке в Россию они не захотели возвращаться из-за травли со стороны одноклассников с Украины, с которой они столкнулись в школе. Обидчики набросились на них из-за русских корней семьи.