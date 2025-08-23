Москва
Более 50 рейсов задержаны в Пулково из-за ограничений на выполнение рейсов

Аэропорт работает в условиях ограничения воздушного пространства на протяжении шести часов.

В аэропорту «Пулково» введен временный режим ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в результате чего более 30 рейсов перенаправлены на запасные аэродромы, а свыше 50 рейсов задержаны, сообщила пресс-служба оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

«Аэропорт работает в условиях ограничения воздушного пространства на протяжении шести часов», — уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в терминале остается спокойной. Пассажиры получают все необходимые услуги от авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами: питание, напитки, а при необходимости — размещение в гостиницах.

Для комфорта ожидающих организованы дополнительные места в терминале: складные кресла, коврики и скамьи. Семьи с детьми при наличии мест могут бесплатно воспользоваться бизнес-салонами, также раздается вода.

Сотрудники служб гостеприимства информируют пассажиров о статусе рейсов, а также увеличено количество персонала в службах наземного и пассажирского обслуживания.

По состоянию на 21:06 аэропорт «Пулково» вновь открылся для обслуживания рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее сообщалось, что в пяти городах ПФО ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.