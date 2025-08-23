Ричмонд
В Шереметьево введены временные ограничения воздушного пространства

Временные ограничения не остановили обслуживание рейсов в Шереметьево.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения в пределах своего воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Несмотря на это, аэропорт продолжает работать и обслуживать рейсы как российских, так и зарубежных авиакомпаний. При этом пропуск самолетов на вылет и прилет осуществляется по фактической возможности и в порядке очереди, что может приводить к задержкам и изменению расписания.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиаперевозчиков и учитывать возможные временные неудобства при планировании поездок.