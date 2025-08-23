Один из мощнейших вулканов начал извергаться в США

В американском штате Гавайи один из мощнейших в стране вулканов — Килауэа — начал новое извержение. Об этом в субботу, 23 августа, сообщила Геологическая служба США.
Согласно данным службы, лава поднималась на высоту более 30 метров. Извержение происходило из северного кратера и сопровождалось сейсмической активностью, сообщает агентство NPR.
В начале августа извержению Ключевского вулкана на Камчатке был присвоен «красный», наивысший код авиационной опасности. Спустя некоторое время на вулкане зафиксировали выброс пепла на высоту до 10 километров.
Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе в конце июля началось извержение вулкана.