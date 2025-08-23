Депутат Свищев: фигуристку Нехаеву не пустили в Польшу из-за фамилии

Ныне представляющая Израиль 19-летняя Нехаева направлялась на этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ригу через Варшаву, когда ее остановили на границе с Польшей. Пограничники изъяли у спортсменки паспорт и продержали три часа, несмотря на наличие всех необходимых документов для въезда. В результате девушке пришлось изменить маршрут, сделать три пересадки и пропустить первую тренировку.