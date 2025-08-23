Ричмонд
Депутат Свищев: фигуристку Нехаеву не пустили в Польшу из-за фамилии

Бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву не пустили на соревнования в Польшу из-за имени и фамилии. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Фигуристку продержали на границе Польши три часа.

«Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия», — заявил депутат. Его слова передает издание «ВсеПроСпорт».

Ныне представляющая Израиль 19-летняя Нехаева направлялась на этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ригу через Варшаву, когда ее остановили на границе с Польшей. Пограничники изъяли у спортсменки паспорт и продержали три часа, несмотря на наличие всех необходимых документов для въезда. В результате девушке пришлось изменить маршрут, сделать три пересадки и пропустить первую тренировку.

После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований и вынуждены выступать под нейтральным флагом или менять спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру. Это привело к случаям, когда атлеты, несмотря на смену гражданства, сталкиваются с трудностями при пересечении границы из-за российского происхождения.