Турэксперт Арутюнов: отмен туров в Аланью из-за экологических проблем нет

Один из самых популярных курортов Турции, получивший звание «жемчужины Средиземного моря», столкнулся с экологической катастрофой. В Аланье туристы жалуются на постоянную тошноту и недомогание из-за загрязненной воды.
Местные экологи отмечают, что к этому привела деятельность человека: отходы с полей, стоки из отлей. В итоге прибрежная полоса оказалась загрязнена и это угрожает не только здоровью туристов, но и состоянию флоры и фауны.
Представители турфирм в России отмечают, что отмен бронирований нет, а турецкие эксперты настаивают, что Аланью точно не будут закрывать. Но из-за загрязнений воды туристы сами потеряют к ней интерес, а это значит, что местные жители, работающие в турбизнесе, лишатся дохода. К тому же, закрывая глаза на экологическую проблему, власти ставят под угрозу красоту всего Средиземного моря.
Гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с ОТР отметил, что проблем ы в Аланье удастся решить, так как там нет крупных коммерческих предприятий, а те, что есть — вынесены из туристической зоны.
Кому же, Средиземное море велико и даже если попали загрязняющие вещества, то это не привезет к технологической катастрофе.
— Думаю, что такое что-то должно очень чрезвычайное произойти, гораздо хуже, чем просто отходы человеческой деятельности или деятельности из полей, загрязнения, — подытожил эксперт.
Роспотребнадзор запросил у турецкого Минздрава данные по расследованию массового отравления русских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье. Запрос также направлен в Ассоциацию туроператоров и через международные каналы ВОЗ, пишет Царьград.
Тем временем, в Турции активно говорят об отмене системы «все включено», но по мнению вице-президента Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрия Горина, подобного не произойдет.
Дискуссии об отмене «все включено» в Турции ведутся последние 20 лет. Но отмена этой системы не выгодна ни самим туристам, ни отельерам, пишет «Газета.Ru».
Ранее сообщалось, что Россияне массово покидают Турцию. С 2023 года число постоянно проживающих там граждан РФ сократилось почти вдвое — со 154 тыс. до 85 тыс. человек, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Анкаре.