Турэксперт Арутюнов: отмен туров в Аланью из-за экологических проблем нет

Представители турфирм в России отмечают, что отмен бронирований нет, а турецкие эксперты настаивают, что Аланью точно не будут закрывать. Но из-за загрязнений воды туристы сами потеряют к ней интерес, а это значит, что местные жители, работающие в турбизнесе, лишатся дохода. К тому же, закрывая глаза на экологическую проблему, власти ставят под угрозу красоту всего Средиземного моря.