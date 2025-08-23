Врач рассказала о новых вирусах, грозящих России

В России могут появиться вирусы, передающиеся членистоногими.
В России зафиксирован рост числа новых вирусных инфекций, большинство из которых составляют арбовирусы — вирусы, передающиеся через укусы членистоногих. Об этом сообщила врач-инфекционист, эксперт по паразитарным заболеваниям Светлана Звонцова, ссылаясь на мировые тенденции.
«Основываясь на мировых тенденциях, наиболее вероятны арбовирусы — те, что передаются членистоногими», — заявила Светлана Звонцова, ее слова передает aif.ru. Она также подчеркнула, что среди новых угроз появляются вирус долины Рифт из Африки, различные виды клещевых инфекций и вирусы, которые уже циркулируют в соседних странах. В частности, вирус Усуту зафиксирован среди птиц в Европе. По словам специалиста, респираторные инфекции продолжают оставаться постоянной проблемой, среди которых возможны новые коронавирусы, мутации вируса гриппа, а также новые возбудители из группы хантавирусов.
Кроме того, эксперт отметила, что с увеличением объемов туризма возрастает риск завоза тропических инфекций, таких как лихорадка Марбург или Ласса. Звонцова предупредила, что даже крепкий иммунитет не всегда способен защитить от всех инфекционных заболеваний, так как некоторые вирусы обладают выраженной агрессивностью и могут поражать даже здоровых людей. Она напомнила, что многие возбудители научились обходить иммунную защиту человека. Для снижения риска заражения врач рекомендует придерживаться здорового образа жизни, соблюдать режим сна и питания и своевременно проходить вакцинацию.