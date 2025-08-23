Врач рассказала о новых вирусах, грозящих России

Кроме того, эксперт отметила, что с увеличением объемов туризма возрастает риск завоза тропических инфекций, таких как лихорадка Марбург или Ласса. Звонцова предупредила, что даже крепкий иммунитет не всегда способен защитить от всех инфекционных заболеваний, так как некоторые вирусы обладают выраженной агрессивностью и могут поражать даже здоровых людей. Она напомнила, что многие возбудители научились обходить иммунную защиту человека. Для снижения риска заражения врач рекомендует придерживаться здорового образа жизни, соблюдать режим сна и питания и своевременно проходить вакцинацию.