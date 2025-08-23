Авиакомпания «Россия» объединит несколько рейсов из Пулкова в Москву

Авиакомпания «Россия» решила посадить пассажиров нескольких рейсов на один самолет.
Авиакомпания «Россия» объявила о решении объединить несколько рейсов из петербургского аэропорта Пулково в Москву. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Boeing 777 увеличенной вместимости. Об этом сообщил официальный telegram-канал аэропорта Пулково.
«Авиакомпания “Россия” объединит несколько рейсов на Москву и выполнит их на борту большего по вместимости Boeing 777 рейсом FV 6706/SU 6706», — написал telegram-канал.
Ранее стало известно, что международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил обслуживание рейсов после кратковременного перерыва, вызванного атакой беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. Из-за этого были задержаны десятки рейсов.