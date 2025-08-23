Авиакомпания «Россия» объединит несколько рейсов из Пулкова в Москву

Авиакомпания «Россия» объявила о решении объединить несколько рейсов из петербургского аэропорта Пулково в Москву. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Boeing 777 увеличенной вместимости. Об этом сообщил официальный telegram-канал аэропорта Пулково.