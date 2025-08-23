Хинштейн поздравил 102-летнего ветерана с годовщиной Победы в Курской битве

«Удивительная жизнь и такая богатая на события история длиной более века. Николай Овсиенко предложил написать о Михаиле Петровиче книгу, всецело разделяю эту идею. Несмотря на почтенный возраст, фронтовику небезразлично будущее и он отметил, что всегда готов прийти на помощь во имя мира», — написал Хинштейн в своём телерам-канале.