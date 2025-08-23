Хинштейн поздравил 102-летнего ветерана с годовщиной Победы в Курской битве

«Удивительная жизнь и такая богатая на события история длиной более века. Николай Овсиенко предложил написать о Михаиле Петровиче книгу, всецело разделяю эту идею. Несмотря на почтенный возраст, фронтовику небезразлично будущее и он отметил, что всегда готов прийти на помощь во имя мира», — написал Хинштейн в своём телерам-канале.
Михаил Жаков познакомился со своей будущей женой на фронте — она работала в наземном батальоне, обслуживавшем его лётную дивизию. В 1946 году пара зарегистрировала брак в Берлине, в зале советской военной администрации, где ранее был подписан договор о капитуляции.
Напомним, что сегодня, в день годовщины Победы в Курской битве, обломки дрона упали в жилом районе Курска. Происшествие обошлось без пострадавших. Части БПЛА упали в северо-западном микрорайоне города, вызвав возгорание припаркованного автомобиля и повреждение окна в одной из квартир.