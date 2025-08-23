Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эндокринолог Хан: причина перелома шейки бедра кроется в остеопорозе

Часто подобные переломы не выдают себя болевыми ощущениями.

Источник: Комсомольская правда

Врач-эндокринолог Станислав Хан объяснил, почему при травмах у пожилых людей чаще всего ломается шейка бедра. Причина в хрупкости костей, которая возникает с возрастом.

До 30 лет наши кости набирают прочность и достигают пика плотности. Затем идет фаза стабильности, а вот после наступления менопаузы кости начинают терять крепость.

Так развивается остеопороз и при этом заболевании случается опасное осложнение — перелом шейки бедра. В России смертность после таких переломов достигает 60%.

Протекает такое заболевание без симптомов и порой достаточно простого неловкого движения, пишет портал Страсти.

Диагностировать остеопороз посредством рентгеновской денситометрии — это исследование бедренной кости и поясничного отдела позвоночника.

Современный уровень медицины позволяет успешно лечить недуг, восстанавливать плотность костей и снижать риск переломов.

А вот прием кальция и витамина D лечением не являются.

Падение в пожилом возрасте с высоты своего роста — это частое явление, которое приводит к остеопоротическим переломам, причем не только шейки бедра, но и запястий, ребер, пишет aif.ru.

Поэтому после 60 лет рекомендуется отказаться от бега и выбрать другой вид физической активности, например скандинавскую ходьбу, сообщает 360.ru.