Эндокринолог Хан: причина перелома шейки бедра кроется в остеопорозе

Врач-эндокринолог Станислав Хан объяснил, почему при травмах у пожилых людей чаще всего ломается шейка бедра. Причина в хрупкости костей, которая возникает с возрастом.
До 30 лет наши кости набирают прочность и достигают пика плотности. Затем идет фаза стабильности, а вот после наступления менопаузы кости начинают терять крепость.
Так развивается остеопороз и при этом заболевании случается опасное осложнение — перелом шейки бедра. В России смертность после таких переломов достигает 60%.
Протекает такое заболевание без симптомов и порой достаточно простого неловкого движения, пишет портал Страсти.
Диагностировать остеопороз посредством рентгеновской денситометрии — это исследование бедренной кости и поясничного отдела позвоночника.
Современный уровень медицины позволяет успешно лечить недуг, восстанавливать плотность костей и снижать риск переломов.
А вот прием кальция и витамина D лечением не являются.
Падение в пожилом возрасте с высоты своего роста — это частое явление, которое приводит к остеопоротическим переломам, причем не только шейки бедра, но и запястий, ребер, пишет aif.ru.
Поэтому после 60 лет рекомендуется отказаться от бега и выбрать другой вид физической активности, например скандинавскую ходьбу, сообщает 360.ru.