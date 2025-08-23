Специалист назвал болезни, которые можно привезти из отпуска

По словам Неронова, кишечные инфекции и пищевые отравления также часто встречаются у путешественников. Причиной становятся непривычная кухня, некачественная вода и несоблюдение элементарных правил гигиены. В некоторых регионах Индии, Африки и Юго-Восточной Азии возможны вспышки холеры. Случаи сальмонеллеза и дизентерии возникают после употребления плохо прожаренного мяса, свежей рыбы или молочных продуктов. Кроме того, энтеровирусные инфекции передаются через воду в бассейнах и открытых водоемах. Чтобы снизить риск заражения, эксперт рекомендует пить только бутилированную воду, отказаться от льда в напитках, тщательно мыть овощи и фрукты кипяченой водой, избегать сырой рыбы и мяса.