Блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества

Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества.

Источник: Комсомольская правда

Блогеру Арсену Маркаряну официально предъявлено обвинение по статье за оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщает московский ГСУ СК России в телеграм-канале.

«Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”)», — говорится в сообщении.

По информации столичного ГСУ СК РФ, Маркарян не признал свою вину. 25 августа следственные органы планируют обратиться в Таганский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что Арсен Маркарян был задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. По информации Следственного комитета РФ, задержание произошло в Москве благодаря совместным действиям столичных следователей и оперативников правоохранительных органов. В рамках расследования Маркаряна планировалось также проверить на возможную причастность к другим преступлениям.