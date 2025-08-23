Блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества

Ранее KP.RU сообщал, что Арсен Маркарян был задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. По информации Следственного комитета РФ, задержание произошло в Москве благодаря совместным действиям столичных следователей и оперативников правоохранительных органов. В рамках расследования Маркаряна планировалось также проверить на возможную причастность к другим преступлениям.