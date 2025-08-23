Ричмонд
Жителей России предупредили о коварстве одной распространенной сердечной патологии

Это делает самостоятельную диагностику практически невозможной, поскольку человек может годами не ощущать нарушений или считать их нормой.

Особую опасность представляет фибрилляция предсердий — наиболее распространенная и тяжелая форма аритмии. Она увеличивает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза, развития сердечной недостаточности — в три раза, а вероятность инсульта — в пять раз. В группе повышенного риска находятся люди с сахарным диабетом, гипертонией, апноэ сна, а также те, кто пренебрегает здоровым питанием, физической активностью и злоупотребляет никотином, алкоголем или кофеином.

Специалист подчеркивает, что использование гаджетов для самодиагностики недостаточно эффективно. Единственным надежным способом предотвратить тяжелые последствия являются своевременное обращение к врачу при появлении жалоб и регулярное прохождение диспансеризации при их отсутствии.

