Россиян предупредили о мошенничестве в Google Meet

Как пояснили в ведомстве, ранее злоумышленники для обмана граждан зачастую пользовались голосовыми звонками в зарубежных мессенджерах. После введения ограничений мошенники начали искать обходные пути. Речь идёт об организованных преступных группах, чей доход зависит от непрерывного контакта с гражданами. Их инфраструктура не может простаивать, из-за чего им приходится быстро подстраиваться под новые реалии, отметили в министерстве.