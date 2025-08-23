Россиян предупредили о мошенничестве в Google Meet

Как пояснили в ведомстве, ранее злоумышленники для обмана граждан зачастую пользовались голосовыми звонками в зарубежных мессенджерах. После введения ограничений мошенники начали искать обходные пути. Речь идёт об организованных преступных группах, чей доход зависит от непрерывного контакта с гражданами. Их инфраструктура не может простаивать, из-за чего им приходится быстро подстраиваться под новые реалии, отметили в министерстве.
Подчёркивается, что мошенники выбирают Google Meet, поскольку это крайне распространенное приложение, предустановленное на большинстве телефонов с Android. Это упрощает злоумышленникам задачу, так как им не приходится долго уговаривать потенциальную жертву установить неизвестный софт.
Ранее сообщалось об ещё одной мошеннической схеме, состоящей из двух этапов. Вначале злоумышленники представляются сотрудниками крупных телеком-компаний, обещая своим клиентам выгодные условия перехода на новый номер телефона, а затем выступают в роли сотрудников силовых структур и Центробанка, убеждая жертву перевести денежные средства на якобы защищённые счета.