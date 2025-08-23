Россиянки с рекордом Европы стали вторыми на юниорском ЧМ по плаванию

Россиянки пришли к финишу вторыми в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров. Турнир проходит в Румынии.
Кире Манохиной, Марии Полещук, Алисе Захаровой и Милане Степановой удалось преодолеть дистанцию за 3 минуты 37,87 секунды. Спортсменки установили национальный юниорский рекорд (3.40,10), а также превзошли предыдущее достижение среди юниоров в Европе (3.39,91).
Победа с юниорским рекордом мира досталась сборной США — 3 минуты 35,53 секунды. Прошлое достижение установила сборная Канады (3.36,19) в ходе мирового первенства в 2017 году.
Россиянка Ксения Мишарина сегодня завоевала серебряную медаль на дистанции 1 500 метров вольным стилем. Для спортсменки это стало второй наградой на турнире, ранее она завоевала бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем.
Ранее россиянка Валерия Валгонен получила золото на чемпионате Европы по велоспорту. Спортсмены из России участвуют в турнире под нейтральным флагом.