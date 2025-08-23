Трамп и дизайнер Геббиа час обсуждали обновление правительственных сайтов

Соучредитель Airbnb Джо Геббиа, недавно назначенный президентом США Дональдом Трампом главой национальной студии дизайна в Белом доме, планирует сделать федеральные правительственные сайты более современными, в стиле магазинов Apple Store, сообщает портал Axios.
По словам Геббиа, новые ресурсы будут иметь продуманный дизайн, удобный интерфейс и работать на актуальном программном обеспечении. Он подчеркнул, что текущие интерфейсы правительственных сайтов и приложений «сильно устарели».
Геббиа также намерен использовать подход Airbnb, устранив все лишние элементы. 21 августа «главному дизайнеру США» исполнилось 44 года.
«Провести час с президентом, обсуждая дизайн, стал, пожалуй, лучшим подарком на день рождения», — отметил он.
Отмечается, что Геббиа живет в Остине, получил образование в Род-Айлендской школе дизайна и в 2007 году стал одним из трех соучредителей Airbnb. Кроме того, он входит в совет директоров Tesla и с февраля этого года работает в департаменте эффективности государственного управления (DOGE), где занимался модернизацией устаревших процедур оформления федеральной пенсии.
