Трамп и дизайнер Геббиа час обсуждали обновление правительственных сайтов

Дизайнер Геббиа планирует сделать федеральные правительственные сайты более современными.

Источник: Аргументы и факты

Соучредитель Airbnb Джо Геббиа, недавно назначенный президентом США Дональдом Трампом главой национальной студии дизайна в Белом доме, планирует сделать федеральные правительственные сайты более современными, в стиле магазинов Apple Store, сообщает портал Axios.

По словам Геббиа, новые ресурсы будут иметь продуманный дизайн, удобный интерфейс и работать на актуальном программном обеспечении. Он подчеркнул, что текущие интерфейсы правительственных сайтов и приложений «сильно устарели».

Геббиа также намерен использовать подход Airbnb, устранив все лишние элементы. 21 августа «главному дизайнеру США» исполнилось 44 года.

«Провести час с президентом, обсуждая дизайн, стал, пожалуй, лучшим подарком на день рождения», — отметил он.

Отмечается, что Геббиа живет в Остине, получил образование в Род-Айлендской школе дизайна и в 2007 году стал одним из трех соучредителей Airbnb. Кроме того, он входит в совет директоров Tesla и с февраля этого года работает в департаменте эффективности государственного управления (DOGE), где занимался модернизацией устаревших процедур оформления федеральной пенсии.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер обрушился с критикой на Трампа из-за его плана построить бальный зал в Белом доме.

