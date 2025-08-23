Трамп и дизайнер Геббиа час обсуждали обновление правительственных сайтов

Отмечается, что Геббиа живет в Остине, получил образование в Род-Айлендской школе дизайна и в 2007 году стал одним из трех соучредителей Airbnb. Кроме того, он входит в совет директоров Tesla и с февраля этого года работает в департаменте эффективности государственного управления (DOGE), где занимался модернизацией устаревших процедур оформления федеральной пенсии.