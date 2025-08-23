Певец Алексей Чумаков объяснил отказ от реабилитации после тяжелой операции

Неделю назад у Чумакова произошел разрыв двух межпозвоночных дисков: один из них пережал нерв, второй — спинной мозг. Врачи настояли на немедленном хирургическом вмешательстве. Сейчас артист продолжает восстанавливаться после тяжелой операции, однако уже вернулся к работе. На конкурсе молодых исполнителей в Казани он выступил в роли ведущего юбилейного вечера певицы Ларисы Долиной. По словам очевидцев, Чумаков двигался с трудом, а во время репетиции был вынужден присесть на стул из-за болей в спине.