Певец Алексей Чумаков объяснил отказ от реабилитации после тяжелой операции

Чумаков заявил, что не может отменить концерты даже ради здоровья.

Певец Алексей Чумаков после перенесенной срочной операции на позвоночнике вышел на сцену, несмотря на рекомендации врачей о двухмесячной реабилитации. Это связано с тем, что по словам самого Чумакова, он не имеет права не выйти на сцену.

Чумаков подчеркнул, что не отменял ни одного из запланированных концертов. «Считаю, что, возможно, это и бравадно звучит, но у артиста есть только один повод не выйти на сцену. Во всяком случае, я так учился», — заявил Алексей Чумаков в беседе с MK.RU.

Неделю назад у Чумакова произошел разрыв двух межпозвоночных дисков: один из них пережал нерв, второй — спинной мозг. Врачи настояли на немедленном хирургическом вмешательстве. Сейчас артист продолжает восстанавливаться после тяжелой операции, однако уже вернулся к работе. На конкурсе молодых исполнителей в Казани он выступил в роли ведущего юбилейного вечера певицы Ларисы Долиной. По словам очевидцев, Чумаков двигался с трудом, а во время репетиции был вынужден присесть на стул из-за болей в спине.

Медики рекомендовали Чумакову воздержаться от физических нагрузок и соблюдать покой в течение двух месяцев. Несмотря на это, певец продолжает выполнять свои профессиональные обязанности.