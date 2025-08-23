Ричмонд
Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества

Во время допроса блогер не признал свою вину.

Следственные органы выдвинули обвинение блогеру Арсену Маркаряну в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом 23 августа сообщили в ГСУ СК России по Москве.

25 августа, в понедельник, следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об аресте Маркаряна.

Ранее следствие объявило блогера Маркаряна в розыск. Его задержали на территории Московской области.

Также сообщалось, что прокуратура намерена возбудить против Маркаряна дело по статье о призывах к терроризму. Скандальному блогеру грозит тюремное заключение из-за высказываний о дронах.