Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества

Следственные органы выдвинули обвинение блогеру Арсену Маркаряну в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом 23 августа сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Во время допроса блогер не признал свою вину.
25 августа, в понедельник, следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об аресте Маркаряна.
Ранее следствие объявило блогера Маркаряна в розыск. Его задержали на территории Московской области.
Также сообщалось, что прокуратура намерена возбудить против Маркаряна дело по статье о призывах к терроризму. Скандальному блогеру грозит тюремное заключение из-за высказываний о дронах.