На фестивале Марбат в Индии сожгли чучело Трампа

В индийском городе Нагпур участники фестиваля Марбат сожгли чучело президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает местное издание The Live Nagpur.
В этом году в рамках фестиваля также проходит акт протеста против политики американского лидера в отношении Индии. Граждане выступили против введения 50-процентных пошлин на индийские товары.
Как заметили некоторые пользователи в социальных сетях, без сопровождающих табличек с именем чучело Трампа можно было бы спутать с другим человеком.
Фестиваль Марбат традиционно несёт социальную нагрузку. Цель мероприятия — символизировать стремление индийского народа к освобождению от невзгод, коррупции и несправедливости.
Ранее Трамп сообщил о намерении назначить на пост посла в Индии выходца из Советского Союза Серхио Гора.