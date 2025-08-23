Ричмонд
На фестивале Марбат в Индии сожгли чучело Трампа

В этом году фестиваль проводится в том числе в знак протеста против политики Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

В индийском городе Нагпур участники фестиваля Марбат сожгли чучело президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает местное издание The Live Nagpur.

В этом году в рамках фестиваля также проходит акт протеста против политики американского лидера в отношении Индии. Граждане выступили против введения 50-процентных пошлин на индийские товары.

Как заметили некоторые пользователи в социальных сетях, без сопровождающих табличек с именем чучело Трампа можно было бы спутать с другим человеком.

Фестиваль Марбат традиционно несёт социальную нагрузку. Цель мероприятия — символизировать стремление индийского народа к освобождению от невзгод, коррупции и несправедливости.

Ранее Трамп сообщил о намерении назначить на пост посла в Индии выходца из Советского Союза Серхио Гора.

