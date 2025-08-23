Эксперт предупредила о последствиях ухода на больничный перед увольнением

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, которые меняют порядок расчета среднего заработка, применяемого при начислении отпускных и больничных. По новым правилам работодатели обязаны учитывать в среднем заработке не только оклад, но также все премии, надбавки и вознаграждения.