Эксперт предупредила о последствиях ухода на больничный перед увольнением

С 1 сентября в России начинают действовать новые правила расчета среднего заработка, что может привести к снижению выходного пособия в случае, если работник уйдет на больничный перед увольнением. Об этом предупредила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Она объяснила, что после введения новых правил из расчетного периода будут исключены все временные промежутки, когда работник фактически не выполнял свои трудовые обязанности. К таким периодам относятся, например, отпуск, больничный и дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами, добавила Подольская.
— Данное нововведение означает, что нахождение на больничном непосредственно перед увольнением может повлиять на размер конечных выплат, включая компенсацию за неиспользованные дни отпуска, — приводит слова эксперта РИА Новости.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, которые меняют порядок расчета среднего заработка, применяемого при начислении отпускных и больничных. По новым правилам работодатели обязаны учитывать в среднем заработке не только оклад, но также все премии, надбавки и вознаграждения.
По словам юриста hh.ru Ольги Владимировой, эти изменения направлены на более справедливый расчет среднего заработка работников. Эксперт подчеркнула, что законодатели четко закрепили, какие выплаты подлежат индексации, что сократит споры с проверяющими.