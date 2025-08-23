Ричмонд
Из Пулково отправился первый самолет после введенных ограничений

Первый самолет вылетел из аэропорта Пулково после снятия ограничений на авиасообщение вечером 23 августа. По данным официального telegram-канала воздушной гавани, рейс отправился в Калининград.

Первый самолет вылетел из аэропорта Пулково после снятия ограничений на авиасообщение вечером 23 августа. По данным официального telegram-канала воздушной гавани, рейс отправился в Калининград.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки задержанных рейсов на фоне угрозы атак БПЛА: что происходит в аэропорту Пулково.

«Отправили первый самолет. Рейс DP 589 в Калининград вылетел в 21:41», — говорится в сообщении аэропорта.

Ранее вылеты и прилеты в Пулково переносили из-за временных ограничений, связанных с атаками беспилотников на Ленинградскую область. Чтобы быстрее доставить пассажиров, которым из-за изменений в расписании пришлось дольше дожидаться самолетов, авиакомпания «Россия» решила объединить несколько рейсов из Санкт-Петербурга в Москву.

