Из Пулково отправился первый самолет после введенных ограничений

Аэропорт Пулково начал работу после введенных ранее ограничений на полеты.
Первый самолет вылетел из аэропорта Пулково после снятия ограничений на авиасообщение вечером 23 августа. По данным официального telegram-канала воздушной гавани, рейс отправился в Калининград.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки задержанных рейсов на фоне угрозы атак БПЛА: что происходит в аэропорту Пулково.
«Отправили первый самолет. Рейс DP 589 в Калининград вылетел в 21:41», — говорится в сообщении аэропорта.
Ранее вылеты и прилеты в Пулково переносили из-за временных ограничений, связанных с атаками беспилотников на Ленинградскую область. Чтобы быстрее доставить пассажиров, которым из-за изменений в расписании пришлось дольше дожидаться самолетов, авиакомпания «Россия» решила объединить несколько рейсов из Санкт-Петербурга в Москву.