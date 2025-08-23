Ричмонд
«Не нравится — не покупайте»: глава МИД Индии кратко ответил на обвинения Запада

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Европа и Соединенные Штаты продолжают закупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в адрес Нью-Дели по поводу покупок у России и финансировании конфликта на Украине. Трансляцию речи министра вело индийское агентство Asian News International на YouTube.

Он также призвал Запад отказаться от покупки нефти, «если не нравится».

— Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт индийских товаров в связи с закупкой страной российской нефти. После этого заявления государственные нефтеперерабатывающие заводы в Индии приняли решение пропустить предстоящий цикл закупок у России. При этом на официальном уровне индийское правительство не давало государственным заводам указаний прекратить импорт нефти.

