МВД зафиксировало рост на 83% звонков мошенников с международных номеров

«Произошел резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь», — передает ТАСС сообщение ведомства. Эксперты связывают всплеск активности с тем, что злоумышленники ищут новые способы обхода блокировок, используя не только привычные схемы, но и альтернативные коммуникационные приложения.