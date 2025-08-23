Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД зафиксировало рост на 83% звонков мошенников с международных номеров

В России зафиксирован резкий рост числа мошеннических звонков с международных номеров через сотовую связь. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, сославшись на данные внутреннего мониторинга.

Мошенники ищут новые способы обмана.

В России зафиксирован резкий рост числа мошеннических звонков с международных номеров через сотовую связь. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, сославшись на данные внутреннего мониторинга.

«Произошел резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь», — передает ТАСС сообщение ведомства. Эксперты связывают всплеск активности с тем, что злоумышленники ищут новые способы обхода блокировок, используя не только привычные схемы, но и альтернативные коммуникационные приложения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества.

В МВД подчеркивают, что продолжают отслеживать новые схемы кибермошенничества. Там рекомендуют гражданам проявлять осторожность при получении подозрительных звонков, особенно с незнакомых международных номеров.