Два окна разбиты при нейтрализации дрона ВСУ в Красносельском районе Петербурга

Ранее KP.RU сообщал, что в Ленинградской области 23 августа системы ПВО успешно сбили украинский беспилотник. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что инцидент произошел в Тосненском районе, разрушений и пострадавших нет. Политик отметил, что ПВО сработала оперативно и эффективно, что позволило предотвратить ущерб инфраструктуре и защитить людей.