Два окна разбиты при нейтрализации дрона ВСУ в Красносельском районе Петербурга

Два окна были повреждены в ходе нейтрализации беспилотного летательного аппарата в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в телеграм-канале.
Экстренные службы прибыли на место происшествия и проводят тщательный осмотр здания. В результате падения дрона основные конструкции фасада остались неповрежденными. Жертв среди жителей нет. Вице-губернатор города заявил, что собственникам жилья будет предоставлена компенсация из городского бюджета за причиненный ущерб.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ленинградской области 23 августа системы ПВО успешно сбили украинский беспилотник. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что инцидент произошел в Тосненском районе, разрушений и пострадавших нет. Политик отметил, что ПВО сработала оперативно и эффективно, что позволило предотвратить ущерб инфраструктуре и защитить людей.