Федеральное жюри осудило моряка ВМС США Вэя за шпионаж в пользу Китая

«Действия подсудимого представляют собой вопиющее предательство доверия, оказанного ему как военнослужащему США. Продавая военные секреты Китайской Народной Республике за наличные, он поставил под угрозу не только жизни своих товарищей-моряков, но и безопасность всей страны и наших союзников», — заявил федеральный прокурор Адам Гордон.