Федеральное жюри осудило моряка ВМС США Вэя за шпионаж в пользу Китая

25-летний помощник машиниста ВМС США Джинчао Вэй (Патрик Вэй) был признан федеральным жюри виновным по шести пунктам обвинений, включая шпионаж в пользу Китая, пишет BBC.
По данным суда, военнослужащий на протяжении 18 месяцев передавал секретные сведения китайскому разведчику, действовавшему под прикрытием морского энтузиаста.
Вэй регулярно предоставлял подробную информацию о десантном корабле USS Essex (LHD-2), включая фотографии и технические характеристики вооружения. За переданные секретные данные он получил от китайской стороны 12 000 долларов.
Инцидент стал известен в августе 2023 года, когда ФБР арестовало Вэя по обвинению в нарушении Закона об экспортном контроле вооружений и Международных правил торговли оружием.
«Действия подсудимого представляют собой вопиющее предательство доверия, оказанного ему как военнослужащему США. Продавая военные секреты Китайской Народной Республике за наличные, он поставил под угрозу не только жизни своих товарищей-моряков, но и безопасность всей страны и наших союзников», — заявил федеральный прокурор Адам Гордон.
Ожидается, что приговор будет оглашен 1 декабря. Дело Вэя входит в серию аналогичных случаев, связанных с передачей секретной информации китайским спецслужбам сотрудниками ВМС США.
Ранее сообщалось, что Пентагон проверит данные о доступе китайских инженеров к своим системам.