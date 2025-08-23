Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появились кадры с Маркаряном, записывающим ролик для подписчиков незадолго до задержания

В Сети появилось видео, на котором запечатлён блогер Арсен Маркарян на Красной площади незадолго до задержания. Блогер записывал видео для своих подписчиков, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Арсен Маркарян. Видео © SHOT.

Согласно данным телеграм-канала, видео было сделано вчера приблизительно в 11:45. Маркаряна снимала на телефон женщина с пакетом из ЦУМа. В настоящее время неизвестно, помогала ли она блогеру прятаться в багажнике автомобиля при попытке бегства из РФ и находилась ли она в машине, остановленной в подмосковной Кубинке.

Сейчас Маркарян находится на допросе в Следственном комитете Москвы. Блогеру предъявили обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Таганский суд Москвы изберет меру пресечения Маркаряну в понедельник, 25 августа.

Напомним, блогера задержали на дороге в Кубинке Московской области. Предварительно, он пытался выехать в Белоруссию. Самого Маркаряна правоохранители обнаружили в багажнике машины. Согласно предварительным данным, он хотел покинуть территорию России, чтобы скрыться от следствия.