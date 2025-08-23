В Сети появились кадры с Маркаряном, записывающим ролик для подписчиков незадолго до задержания

Согласно данным телеграм-канала, видео было сделано вчера приблизительно в 11:45. Маркаряна снимала на телефон женщина с пакетом из ЦУМа. В настоящее время неизвестно, помогала ли она блогеру прятаться в багажнике автомобиля при попытке бегства из РФ и находилась ли она в машине, остановленной в подмосковной Кубинке.