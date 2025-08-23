Ричмонд
В США назвали три условия для предоставления Киеву гарантий безопасности

Украина должна занять нейтральную позицию и отказаться от размещения войск Североатлантического альянса (НАТО) на своей территории, чтобы получить гарантии безопасности. С таким мнением выступил американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети X.

— Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение, — говорится в публикации.

Он также напомнил о примерах из истории, когда различным странам были даны такие гарантии, например, Бельгии в 1839 году, Австрии в 1955 году и Лаосу в 1962 году. Все эти страны согласились на указанные условия перед получением гарантий.

В Министерстве иностранных дел Украины тем временем заявили, что первый проект гарантий безопасности для Украины могут представить уже в начале следующей недели.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов провести саммит Россия — Украина — США с гарантией безопасности всех участников. По его словам, Венгрия неоднократно предлагала провести саммит Москвы и Киева для урегулирования конфликта.

Глава протокольной службы США Моника Кроули 20 августа заявила, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель.

