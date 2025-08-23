«Динамо» разгромило «Пари НН» и показало статусного новичка

Для столичного клуба эта победа стала второй под руководством Карпина в нынешнем чемпионате и позволила прервать серию из четырех матчей без побед во всех турнирах. В турнирной таблице РПЛ после шести туров «Динамо» занимает восьмое место с восемью очками, а «Пари НН» с тремя баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.