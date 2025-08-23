Тело российской альпинистки останется в горах Киргизии как минимум до весны

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при восхождении на пик Победы в Кыргызстане, останется на высоте до весны 2026 года. Как сообщает Telegram-канал Mash, сезон восхождений завершен, а экстремальные погодные условия сделали невозможной эвакуацию останков.