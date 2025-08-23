Тело российской альпинистки останется в горах Киргизии как минимум до весны

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при восхождении на пик Победы в Кыргызстане, останется на высоте до весны 2026 года. Как сообщает Telegram-канал Mash, сезон восхождений завершен, а экстремальные погодные условия сделали невозможной эвакуацию останков.
По информации канала, спасатели столкнулись со снежной бурей уже на высоте 6000 метров, что вынудило их прекратить поиски палатки альпинистки. Начальник базового лагеря Дмитрий Греков ранее подтвердил завершение спасательной операции.
Наговицина получила перелом ноги на высоте 7000 метров 12 августа во время спуска. Несмотря на помощь напарника и попытки иностранных альпинистов, ухудшение погоды и истощение сил вынудили оставить пострадавшую. Как отмечают источники, эвакуация вертолетом была невозможна из-за сложных метеоусловий.
Ранее была раскрыта причина восхождения альпинистки Наговицыной на гору в Киргизии.
