В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на приём и впуск самолётов

23 августа временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также вводились в петербургском аэропорту Пулково. Причиной тому послужила угроза удара беспилотных летательных аппаратов. В результате отменили более 100 рейсов. Несмотря на наличие мест в залах ожидания и возможность посидеть в кафе, не все пассажиры смогли комфортно разместиться. Некоторым приходилось сидеть на лестницах или стоять.