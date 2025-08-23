Ричмонд
В Синьцзян-Уйгурском районе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,6

Сведений о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

Источник: Аргументы и факты

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки произошли в 01:06 по местному времени воскресенья (22:06 субботы мск) на глубине около 7,2 километра. Эпицентр находился в районе, расположенном примерно в 146 километрах от Аксу и в 142 километрах от Тумшука.

Между тем уровень сейсмичности на Камчатке остается экстремально высоким.