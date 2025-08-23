Ричмонд
«Быстро заберут»: близняшки Король намекнули, что Дибров готов к отношениям

Телеведущий Дмитрий Дибров в настоящее время разводится с женой Полиной, но уже принимает в своем доме близняшек Катю и Волгу Король, которые известны по участию в вечернем шоу на Первом канале.

Девушки активно музицируют в доме шоумена и восторженно отзываются о его музыкальных талантах.

— Мы уже записали с Димой две композиции. Песни сейчас находятся на стадии аранжировки. Мы удивились, каким профессионалом в музыке оказался Дибров. Во-первых, он мультиинструменталист, во-вторых — кладезь музыкальных знаний, — рассказали сестры изданию «КП».

Также они выразили сожаление в адрес супруги телеведущего, намекая на необдуманность ее поступка.

— Когда Полина придет в сознание, скорее всего, будет уже поздно. Диму очень быстро заберут, — заявили Король.

По данным СМИ, Дибров и его жена во время развода будут делить трехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью более тысячи квадратных метров с бассейном, домашним кинотеатром и сауной. Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время его коллега представит публике новую возлюбленную.

Сама Диброва ранее отказалась комментировать слухи о разводе. В разговоре с журналистами она заявила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях. «Вечерняя Москва» рассказала, как Диброва познакомилась со своим мужем, когда появились первые подозрения о разладе в их отношениях, и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.